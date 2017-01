Caixa Cultural traz super programação de férias

(foto: Divulgação)

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de amanhã a 5 de fevereiro, a programação de férias 2017, elaborada pela equipe de arte-educadores do programa Gente Arteira da CaixaCultural. Com mais de 20 atividades diferentes e destinadas aos mais variados públicos, a programação é uma oportunidade de diversão e de aprendizado. Serão quatro semanas divididas por temas – Semana das Artes, Semana Kids, Semana Criativa e Semana Geek. Toda a programação é gratuita e será desenvolvida nas dependências da Caixa Cultural – teatro, sala de oficinas, mezanino e hall de entrada. A Caixa Cultural na Rua Conselheiro Laurindo, 280.

A Semana das Artes abre a programação de férias e terá oficinas de teatro, de consciência corporal, de biodança e de dança africana para jovens e adultos (consulte a faixa etária). Um dos destaques desta semana fica por conta da apresentação do Illvminata, grupo de pesquisa e performance em música antiga de Curitiba, que fará performance aberta para o público de todas as idades. A Semana das Artes será de 10 a 15 de janeiro.

A segunda fase da programação será a Semana Kids, voltada às crianças com a participação dos pais. De 17 a 22 de janeiro haverá oficinas de mobiles, confecção de bonecas, sessões de contação de histórias e brincadeiras interativas voltada a crianças de todas as idades, incluindo os bebês. “Diferente das colônias de férias tradicionais, aqui na CAIXA Cultural, nossa ideia é envolver os pais na hora da brincadeira, tornando este momento muito especial para pais e filhos”, resume o coordenador do projeto Gente Arteira, Henrique Davini.

A Semana Criativa, de 24 a 29 de janeiro, terá palestras sobre economia criativa e colaborativa, elaboração de projetos culturais, encadernação artesanal, gravura para educadores, estamparia, modelos de negócios culturais e criativos, além de uma visita mediada aos espaços culturais da região central. “Esta será uma semana voltada para jovens e adultos em geral, além de profissionais que atuam na área cultural”, afirma Davini.

A programação de férias será encerrada com a Semana Geek, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro. Nesta semana haverá oficinas de história em quadrinhos, design de games, desenho no universo fantástico de J.R.R. Tolkien (O Senhor dos Anéis) e George R.R. Martin (Game of Thrones) e de criação de medalhas e condecorações com visual steampunk.

Semana das Artes

A Arte de Atuar - O que você precisa saber para estar num palco – com Mauro Zanatta

Data: 10 e 11 de janeiro de 2017 (terça e quarta-feira)

Horário: 14h às 18h

Vagas: 15

Inscrições gratuitas: de 3 a 9 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 18 anos

Oficina Consciência Corporal – Sentindo e se Sentindo – com Thaísa Dias Marques

Data: 12 de janeiro de 2017 (quinta-feira)

Horário: 14h às 18h

Vagas: 10

Inscrições gratuitas: de 3 a 11 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos

Oficina de Biodança – Um Olhar Para a Criança em Nós – com Amarylis França Dutra

Data: 13 de janeiro de 2017 (sexta-feira)

Horário: 14h às 18h

Vagas: 10

Inscrições gratuitas: de 3 a 12 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos

Illvminata em “Roda Medieval” – Grupo Illvminata

Data: 14 de janeiro de 2017 (sábado)

Horário: 15h às 17h

Vagas: 50 (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: livre para todos os públicos



Oficina de Dança Africana – com David Oliveira

Data: 15 de janeiro de 2017 (domingo)

Horário: 15h às 18h

Vagas: 25 (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: recomendado para maiores de 13 anos

Semana Kids

Oficina de Criação de Móbiles “Ojos de Dios” – com Ana Zagonel Pereira e Ariane Azambuja Salgado

Data: 17 de janeiro de 2017 (terça-feira)

Horário: 14h às 18h (com sessões a cada 30 minutos)

Vagas: 15 por sessão (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: recomendado para crianças maiores de 4 anos



Contações de Histórias na CAIXA Cultural – com Grupo ContARte

Data: 18 de janeiro de 2017 (quarta-feira)

Horários: 11h, 14h e 15h30

Vagas: 40 por sessão (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: recomendado para crianças maiores de 3 anos

Oficina de Confecção de Bonecas Abayomis – com Ana Zagonel Pereira e Ariane Azambuja Salgado

Data: 19 de janeiro de 2017 (quinta-feira)

Horário: 14h às 18h (com sessões a cada 30 minutos)

Vagas: 15 por sessão (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: recomendado para crianças maiores de 4 anos

Contações de Histórias na CAIXA Cultural – com Grupo ContARte

Data: 20 de janeiro de 2017 (sexta-feira)

Horários: 11h, 14h e 15h30

Vagas: 40 por sessão (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: recomendado para crianças maiores de 3 anos

Espaço Kids – com Casa Labirinto

Atividades voltadas para a brincadeira de forma interativa para bebês, crianças e seus pais. O espaço será montado pela equipe da Casa Labirinto e dividido conforme a faixa etária.

Data: 21 e 22 de janeiro de 2017 (sábado e domingo)

Horários: 14h às 18h

Vagas: 60 vagas por hora (conforme ordem de chegada)

Classificação etária: recomendado para crianças maiores de 1 ano

Semana Criativa

“Oportunidades e negócios da Economia Criativa e Colaborativa” – Patrizia Bittencourt

Data: 24 de janeiro de 2017 (terça-feira)

Horários: 19h às 21h

Vagas: 120 vagas

Inscrições gratuitas: retirada de senha uma hora antes do evento, com Equipe Gente Arteira

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos

Palestra “Tudo o que você queria saber para montar sua exposição mas tinha vergonha de perguntar” – Com Ana Rocha

Data: 25 de janeiro de 2017 (quarta-feira)

Horários: 19h às 22h

Vagas: 120 vagas

Inscrições gratuitas: retirada de senha uma hora antes do evento, com Equipe Gente Arteira

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos

Oficina de Encadernação Artesanal – Com Karina Melo

Data: 26 de janeiro de 2017 (quinta-feira)

Horários: 16h às 20h

Vagas: 10 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 25 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos

Oficina de Introdução à Gravura para Educadores – Com Karina Melo e Ellen Biora

Data: 27 de janeiro de 2017 (sexta-feira)

Horários: 16h às 20h

Vagas: 15 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 26 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos

Oficina Trajetos Mediados – Com Bruno Souza

Data: 28 de janeiro de 2017 (sábado)

Horários: 10h às 13h

Vagas: 15 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 27 de janeiro pelo email gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 15 anos



Oficina de Estamparia – com Cristina Araújo Rosa

Data: 28 de janeiro de 2017 (sábado)

Horários: 14h às 18h

Vagas: 15 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 27 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 15 anos

Of. de Criação de Modelos de Negócios Culturais e Criativos – Patrizia Bittencourt

Data: 29 de janeiro de 2017 (domingo)

Horários: 14h às 18h

Vagas: 20 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 28 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos