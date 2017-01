Segunda fase da Fuvest tem redação sobre Kant e 8,5% de abstenção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito a cada 100 candidatos deixaram de comparecer, neste domingo (8), à primeira prova da segunda fase da Fuvest. O dia teve prova de português e a redação, que abordou um conceito filósofo de Immanuel Kant. Os candidatos tiveram de elaborar texto para responder se o homem saiu da menoridade e atingiu a maioridade. A menoridade, segundo o filósofo, é a incapacidade de pensar sem direcionamento por outro indivíduo. A maioridade só seria atingida por meio do esclarecimento. Dos 22.869 convocados, 1.933 faltaram à etapa, 8,5% de abstenção. Os candidatos fizeram as provas em 37 endereços, sendo 21 na região metropolitana de São Paulo e 16 no interior do Estado. As provas da segunda fase estão marcadas para ocorrer entre este domingo e terça-feira (10). Já os testes de habilidade específica, entre os dias 11 e 13 de janeiro. Na segunda-feira (9), serão 16 questões que englobam as disciplinas do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês) -algumas questões serão interdisciplinares. Na terça, os vestibulandos devem responder a 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três disciplinas, serão quatro questões de cada. O candidato que receber nota zero em qualquer prova, inclusive na de Habilidades Específicas, será eliminado do vestibular.