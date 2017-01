Grêmio passa a buscar coringa para defesa após saída de zagueiros

JEREMAIS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - As saídas de Fred e Wallace Reis, para Vitória e Gaziantepsport-TUR respectivamente, fizeram o Grêmio acrescentar um item na sua lista de compras junto ao mercado da bola. Agora, o clube gaúcho passa a buscar reforço para o sistema defensivo e já tem claro o perfil desejado. A meta é fechar com um atleta que possa atuar em mais de uma função, uma espécie de ’coringa’. Capaz de ser opção como zagueiro e lateral ou volante. O Tricolor já iniciou a busca por nomes com essas características e deverá intensificar as tratativas nos próximos dias. Fred e Wallace Reis devem viajar para seus novos clubes na segunda-feira. O plano do Grêmio é avançar na reposição rapidamente. A situação encaminhada de Gabriel Fernández, do Racing-URU, facilita a mudança de foco do departamento de futebol. O uruguaio está acertado e depende de exames médicos para ser anunciado. Com o atacante contratado, a diretoria pode olhar para outras carências. O plano sempre foi buscar reforços para o sistema defensivo, mas a meta era trazer laterais. Um para direita e outro para o lado esquerdo. Léo Moura, ex-Santa Cruz, foi indicado por Renato Gaúcho e negocia. A busca por um jogador polivalente é complemento ao plano original - um claro reflexo das saídas recentes e que reduzem as opções no elenco principal. Além da dupla titular, Geromel e Kannemann, o Grêmio fica temporiamente apenas com Rafael Thyere como alternativa. Além de um ’coringa’ para defesa, o Grêmio ainda pretende contratar mais laterais e atacantes. Totalizando um número que varia de quatro a seis reforços.