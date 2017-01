Chapecoense e Victor Ramos chegam a acordo e detalhes separam contratação

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense está próxima de reforçar o clube para a temporada 2017. O nome da vez na cidade catarinense é o zagueiro Victor Ramos, que defendeu o Vitória no último Campeonato Brasileiro. De acordo com o empresário do jogador, André Cury, as bases já foram acertadas entre o zagueiro e a Chapecoense. Agora, a negociação depende de detalhes para liberação do atleta junto ao Monterrey, clube com quem tem mais um ano de contrato. "A negociação está bem avançada. Só faltam alguns detalhes para a liberação do Monterrey", disse o empresário. No último sábado, a Chapecoense já havia apresentado dois reforços para a atual temporada. O lateral Zeballos e o volante Amaral foram recebidos na cidade. O lateral Reinaldo deve ser o próximo a ser apresentado. Ele chegou por empréstimo do São Paulo. Para a posição de zagueiro, a Chapecoense já contratou Douglas Grolli para a atual temporada. Nathan, do Palmeiras, é outro alvo do clube.