Cícero se apresenta e acompanha treino do São Paulo nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Cícero se apresentou neste domingo ao São Paulo. Na cidade de Bradenton, nos Estados Unidos, o jogador encontrou os colegas de equipe, acompanhou a atividade no gramado e realizou os exames médicos. A previsão é de que ele comece a treinar na segunda-feira. A pedido do técnico Rogério Ceni, o jogador, de 32 anos, assinou por duas temporadas com o clube. Ele estava de férias com a família no exterior, por isso se apresentou somente agora. Aliás, Cícero não foi o único velho conhecido da torcida que passou pelo centro de treinamento. O ex-jogador Josué, campeão mundial pelo Tricolor em 2005, visitou os antigos colegas e conversou com Rogério Ceni e Lugano. "Muito bom poder reencontrar pessoas que tanto admiro como o Rogério Ceni e o Lugano. São grandes amigos que tenho e com quem vivi momentos especiais, como o Mundial de Clubes de 2005. Aproveitei para desejar boa sorte ao Rogério nessa nova etapa da carreira e reforçar minha torcida por ele e pelo clube", disse Josué, embaixador do Wolfsburg-ALE, que também disputará a Florida Cup. O São Paulo se prepara para a Florida Cup. A equipe treinada por Rogério Ceni faz a sua estreia na competição no dia 19 deste mês, contra o vencedor de River Plate (ARG) e Millonarios (COL). Antes disso, deve disputar dois amistosos contra equipes locais. A ideia é realizar um no dia 12 de janeiro e outro no dia 15 deste mês. O único desfalque agora é o meia Cueva. O peruano permanece em Lima, sendo que o São Paulo faz o monitoramento diário com o atleta e o médico especialista que o acompanha. Caso seja liberado, o jogador viaja direto para os Estados Unidos.