Corinthians sela acordo de patrocínio da camisa com escola de idiomas

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A escola de idiomas Minds é a nova patrocinadora do Corinthians. Conforme apurou a reportagem, o acordo para estampar a camisa do clube foi fechado durante a semana passada e deve ser anunciado pelo clube até terça-feira (10). A Minds esteve presente nos uniformes de Santos e Palmeiras recentemente. Os detalhes do acordo de patrocínio não foram revelados, mas a Minds pagará R$ 1,5 milhão pela temporada 2017. Trata-se de um espaço novo que foi criado na camisa do Corinthians, que perdeu os patrocínios de Tim (contrato vence no fim de janeiro) e Special Dog. O superintendente de marketing Gustavo Herbetta, que deixa o cargo na segunda-feira, havia revelado que quatro acordos de patrocínio serão anunciados ainda em janeiro. A Minds é o primeiro dessa relação. A Minds Idiomas foi criada em 2007, em Porto Alegre, e hoje tem mais de 70 escolas franqueadas espalhadas pelo Brasil. Outra novidade é que o Corinthians fará amistoso na Arena, em Itaquera, no fim de janeiro. A ideia do marketing é apresentar o novo elenco, da temporada 2017, para a torcida. O adversário ainda não foi revelado.