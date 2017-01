Santos prepara oferta por Matheus Pereira e vê Robinho distante

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos ainda trabalha para reforçar a sua equipe em 2017. A diretoria prepara uma oferta ao Sporting, de Portugal, nesta semana para contratar o atacante Matheus Pereira. O jogador, de 20 anos, tem contrato com a equipe portuguesa até junho de 2020. O alvinegro praiano espera trazer o brasileiro por empréstimo até junho deste ano, com a possibilidade de ampliar o vínculo. Para evitar a concorrência, o Santos tenta trabalhar em silêncio. ‘Não comento negociações. A única coisa que digo é que não vamos entrar em nenhum leilão‘, avisou Cesar Conforti, vice-presidente do Santos. Por outro lado, o clube vê distante a possibilidade de trazer Robinho de volta. A reportagem apurou na última semana que o presidente Modesto Roma fez a proposta salarial e viu que agradou o estafe do jogador com os valores. Mesmo assim, o atacante tem acordo até o fim do ano com o Atlético-MG, que não pretende liberá-lo. ‘Temos conversado com a Marisa [Alija, representante do atleta], mas isso não necessariamente diz que estamos trazendo o Robinho ou negociando a sua contratação. Ele tem contrato com o Atlético-MG e uma multa que não podemos pagar. Não é desistir, é a realidade‘, afirmou Conforti. Para 2017, o Santos já contratou o atacante Kayke e Vladimir Hernández, o volante Leandro Donizete, o zagueiro Cleber e o lateral direito Matheus Ribeiro.