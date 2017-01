Trocas de operadora passam de 2,80 milhões no Paraná

No estado do Paraná, desde que a portabilidade numérica foi implementada, a partir de setembro de 2008, até o dia 31 de dezembro de 2016, foram realizadas 2,80 milhões de transferências entre operadoras. Dessas, 1,18 milhão (42%) para usuários de telefones fixos e 1,61 milhão (58%) de telefones móveis.

No Brasil, 35 milhões de usuários realizaram a trocas de operadoras de telefonia até o dia 31 de dezembro de 2016. A informação consta do balanço anual da ABRTelecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações), Entidade Administradora da portabilidade numérica, divulgado esta semana, e computa os números desde que a portabilidade numérica foi implantada no País.

De acordo com o relatório das migrações realizadas, que engloba o período de setembro de 2008 - quando o serviço começou a ser oferecido no País -, até o dia 31 de dezembro de 2016, as solicitações de transferência de operadora com manutenção do número do telefone foram originadas por usuários de telefones fixos em 12,72 milhões (36%) das vezes e por portadores de telefones móveis em 22,27 milhões (64%) dos casos apurados.



No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, no Paraná, foram efetivadas 306,22 mil migrações, sendo 116,41 mil (38%) na telefonia fixa e 189,81 mil (62%) na móvel. Entre os meses de outubro e dezembro de 2016, em todo o território nacional, foram efetivadas 1,19 milhão de portabilidades numéricas. As solicitações de usuários de telefones fixos respondem por 311,74 mil (26%) trocas e as do serviço móvel por 878,51 mil (74%).

Números da portabilidade

Ano Fixa Móvel Total

2008 8.817 12.171 20.988

2009 134.673 197.133 331.806

2010 150.908 268.789 419.697

2011 181.408 282.181 463.589

2012 143.755 192.421 336.176

2013 144.434 156.819 301.253

2014 157.089 158.059 315.148

2015 148.304 159.477 307.781

2016 116.417 189.810 306.227

Para efetivar a portabilidade

Informar a operadora de telefonia que recebe o pedido, o nome completo

Comprovar a titularidade da linha telefônica

Informar o número do documento de identidade

Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

Informar o endereço completo do assinante do serviço

Informar o código de acesso

Informar o nome da operadora de onde está saindo