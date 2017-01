Paraná Clube joga pelo mata-mata da Copinha nesta segunda-feira

(foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube enfrentará o Marília nesta segunda-feira (dia 9) às 19 horas, pela fase eliminatória da Copa São Paulo de Juniores 2017. O jogo será em Penápolis.

Na fase de grupos, o Paraná terminou em primeiro lugar, com sete pontos, após vencer o Paysandu-PA e o Volta Redonda-RJ e empatar com a Penapolense-SP.

O primeiro “mata-mata” da Copinha terá 60 times (o 1º e o 2º colocados de cada grupo). Os 30 vencedores desses confrontos (que serão em jogo único) avançam para a fase seguinte. A competição segue em eliminatória simples até a final. Na terceira fase, os 15 vencedores dos confrontos avançam, além do time com melhor campanha que perder seu confronto.

A classificação do Paraná foi garantida no sábado (dia 7) à noite, no empate em 0 a 0 com a Penapolense. O técnico Luciano Simm poupou o volante Jhony e o atacante Rafael Furtado, pendurados por cartão amarelo.

O time jogu com Hugo; Dias, Willian, Carlos (Birigui) e Gabriel Pires; Gabriel Furtado, Claudevan, Alesson e Guga (Jhonny Lucas); Allexson (Silva) e Paulo Bessa (Lucas Sene).