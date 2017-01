A kombi e os sócios, Hamilton de Lócco e Jahir Eleuthério: arte para o povo (foto: Franklin de Freitas)

Muito antes da febre dos Food Trucks tomar as ruas de Curitiba, uma Kombi amarela aposentada pelos Correios já atraía curiosos e fazia muito sucesso na Capital. Ela circulava pela cidade e tinha a bordo nomes como Jack Kerouac, Charles Bukowski, Bob Dylan e Queen. Um time de peso e que faz parte do acervo do “On The Road”, o primeiro sebo móvel da cidade.

Há quase cinco anos na estrada, a empreitada é comandada pelos sócios Hamilton de Lócco, o Camarão, ex-integrante da banda curitibana OAEOZ, e o também músico Jahir Eleuthério, ex-guitarrista do Gruvox e de outras bandas locais. O negócio segue o esquema tradicional dos sebos, com compra, venda e troca de livros, discos de vinil, CDs e DVDs novos e usados. A diferença é que, aqui, é a arte que vai até onde o povo está, como já cantava Milton Nascimento em “Nos Bailes da Vida”.

Segundo Hamilton, a ideia inovadora surgiu como uma forma de unir o útil ao agradável. É que ele e seu sócio já vendiam alguns livros e discos pela internet e queriam iniciar o próprio empreendimento. Contudo, a dificuldade em conseguir bancar um aluguel e também a possibilidade de adquirir obras mais raras fez com que ele e o sócio optassem por adquirir a Kombi por aproximadamente R$ 19 mil e apostar em algo diferente.



“Já estávamos com a ideia de vender algumas coisas pela internet e eu trabalhava nessa área. Como não tínhamos loja e não queríamos pagar aluguel, acabou surgindo a ideia de fazer a Kombi, que também seria uma maneira de comprar produtos”, aponta o empreendedor. “Muita gente deixa de vender produtos porque é idoso, não quer ir até o sebo. Se vê que tem uma Kombi que vai buscar, ela se interessa”, complementa.

A escolha do acervo do “On The Road”, aliás, é um destaque à parte. Como o próprio nome indica (é o título de um livro do Kerouac), a literatura beat tem um espaço destacado dentro do sebo-móvel. Ao lado dela, clássicos como O Retrato de Dorian Gray, George Orwell, Dostoievski e Kafka. Com relação à música, o principal é o rock – há discos, CDs, camisetas e livros.

“Temos bastante coisa. O que tem saído bem são os livros de rock, como biografia do Bob Dylan, do Queen, do AC/DC. Também literatura Beat, com Bukowski, On The Road. E livros clássicos, como O Retrato de Dorian Gray, George Orwell, Dostoievski... São livros que sempre estão vendendo, é só colocar ali e vende, o público está sempre se renovando. Todas as gerações compram os mesmos livros porque são bons”, finaliza Hamilton.