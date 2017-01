Homenagem da Volkswagen

De tão grande que foi o sucesso do sebo-móvel nos anos subsequentes ao seu lançamento, o On The Road acabou ganhando uma homenagem inusitada da Kombi, criada no final dos anos 1940 e fabricada no Brasil até 2013 pela Volkswagen.

Em março de 2014, a montadora fez um vídeo para mostrar quais os últimos desejos do veículo, que ganhou voz e decidiu homenagear as pessoas que o tornaram com hecido. Entre eles estava o On The Road.

Os idealizadores do sebo-móvel contam que foram homegeados com um um prêmio da Volkswagen. “Nós aparecemos na despedida da última Kombi. Todos que participaram ganharam um pedaço do veículo. Como trabalhamos com livro, ganhamos o manual da última Kombi”, relata Hamilton de Lócco. “Milhões de pessoas viram a propaganda no mundo inteiro, foi premiado até em Cannes”, comemoram.