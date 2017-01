Precursores dos Food Trucks?

Quando o sebo-móvel começou a rodar por Curitiba, a curiosidade era grande. A moda dos food trucks ainda não havia chego à Capital e eram poucas as empreitadas envolvendo “negócios móveis”. “Quando começamos, as pessoas achavam muito curioso. Gente passava de carro e parava para ver, elogiavam, achavam diferente. Houve bastante estranhamento no começo”, recorda Hamilton.

Cinco anos depois, o negócio dos food trucks cresceu e muito. Com isso, o On The Road acabou se tornando algo mais banal, que já não provoca o mestmo estranhamento de outrora. Ainda assim, faz sucesso por onde passa.

“Quem vê hoje a Kombi acha que montaos agora, que pegamos essa ideia de hoje em dia. Mas fizemos há cinco anos”, comenta Hamilton. “Quando começamos não era muito comum. Mas até hoje o pessoal gosta. Aqueles que não conhecem até pensam que é algo velho por pensar no sebo em uma Kombi, mas daí vem até aqui e encontram obras raras, bem conservadas. Isso mostra que, além da ideia, na prática foi bem feito.”