Atlético enfrenta o Ituano na próxima fase da Copinha

(foto: Divulgação/Atlético-PR)

A equipe Sub-19 do Atlético Paranaense garantiu vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após uma vitória e dois empates, o Furacão somou cinco pontos e terminou na segunda colocação do Grupo 15.



O adversário atleticano na segunda fase da competição será o Ituano (SP), líder do Grupo 16. A partida será na próxima terça-feira (10), às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O vencedor do confronto enfrentará, na terceira fase do torneio, o ganhador da partida entre Primavera (SP) e Santa Cruz (PE).



A delegação rubro-negra permanece na cidade de Indaiatuba (SP), onde realizará duas atividades antes do confronto decisivo diante do Ituano. O último treinamento será na manhã desta segunda-feira (9). A equipe segue para Itu apenas no dia da partida.



Ituano (SP) x Atlético Paranaense

Copa São Paulo de Futebol Júnior – Segunda fase

10/01/2017, às 16h

Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)