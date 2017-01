Palmeiras discute próximos passos de Felipe Melo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento de futebol do Palmeiras se reúne nesta segunda-feira para discutir como será a rotina de Felipe Melo neste início de trabalho no clube. Ainda não está definido se o volante precisa estar na apresentação junto com os demais jogadores, na terça-feira (10), ou se tem mais alguns dias de férias. O clube também discute quando será feita a apresentação oficial do jogador para a imprensa. A tendência é que, a partir de terça, um reforço conceda entrevista por dia. Além do meio campista, o Palestra trouxe o atacante Keno (ex-Santa Cruz) e os meias Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo). Felipe Melo, por sua vez, ainda não tem uma residência em São Paulo. O estafe do atleta já procura um apartamento perto da Academia. Enquanto não tem um novo endereço, ele aproveita o fim das férias em Paraty. Quando está em São Paulo, o volante se hospeda em um hotel. Para viajar, o percurso da cidade fluminense até a capital paulista é feito de helicóptero. O jogador, que estava na Inter de Milão, assinou contrato de três temporadas com o Palmeiras. O volante, de 33 anos, também havia despertado o interesse de Flamengo, São Paulo e Corinthians. Experiente, ele começou a carreira no Rubro-negro carioca e tem passagens por Cruzeiro, Grêmio, Mallorca-ESP, Racing Santander-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA, Galatasaray-TUR e Internazionale-ITA. Em 2010, ele também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da África do Sul.