Curitiba registra nove casos de violência contra a mulher por dia

No último sábado foi realizada, em Curitiba, a primeira edição deste ano da Marcha das Vadias, um ato público em memória às mulheres assassinadas em Campinas, interior de São Paulo, na virada de ano. Na ocasião, Sidnei Araujo invadiu a casa da família de sua ex-esposa, assinando ela, o próprio filho e outras dez pessoas. Um ato de violência que revela o retrato de uma sociedade machista. E não se trata apenas da sociedade paulista ou campineira.

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) abriu, entre os dias 15 de junho e 31 de dezembro de 2014, uma média de nove inquéritos por dia para apurar episódios de violência contra a mulher na Capital. Ao todo, foram 1.846 casos que viraram inquérito policial em pouco mais de seis meses, sendo que nenhum bairro da cidade ficou sem registrar casos (o mínimo foi de um episódio).

A maior parte dos inquéritos diz respeito a episódios de lesão corporal (42,7%), sendo 451 casos de lesão decorrente de violência doméstica, outros 336 de lesão corporal leve e dois de lesão corporal grave. Em seguida aparecem os casos de ameaça (23,3%) e de contravenções penais (20,9%). Foram registrados ainda um número considerável de episódios de injúria (6,8%), violação de domicílio (1,3%), estupro (0,8%), sequestro e cárcere privado (0,7%) e homicídio (0,6%).

Com relação ao tipo de vínculo mantido entre a vítima e o suspeito, em quase metade dos casos (49,7%) o agressor o cônjuge ou companheiro. Em 26,6%, o ex-cônjuge ou ex-companheiro da vítima, e em 9,8%, o namorado.

Aquelas que forem vítima de violência doméstica ou quem souber de casos assim devem procurar a Delegacia da Mulher pelo telefone (41) 3219-8600. Além disso, os equipamentos CREAS e CRAS efetuam o atendimento dessasa mulheres e em todo o Estado há Promotorias de Justiça destinadas ao atendimento do problema da violência doméstica e familiar.

Ocorrências por bairros de curitiba

Abranches 9

Água Verde 21

Ahú 6

Alto Boqueirão 53

Alto da Glória 1

Alto da Rua XV 6

Atuba 21

Augusta 7

Bacacheri 10

Bairro Alto 48

Bairro Novo 7

Barreirinha 27

Batel 14

Bigorrilho 6

Boa Vista 27

Bom Retiro 4

Boqueirão 64

Butiatuvinha 8

Cabral 7

Cachoeira 12

Caiua 2

Cajuru 136

Campina do Siqueira 6

Campo Comprido 42

Campo de Santana 34

Capão da Imbuia 15

Capão Raso 32

Cascatinha 1

Caximba 11

Centro 63

Centro Cívico 3

CIC 197

Cristo Rei 9

Fanny 4

Fazendinha 46

Ganchinho 21

Gralha Azul 2

Guabirotuba 9

Guaíra 9

Hauer 21

Hugo Lange 3

Jardim Botânico 6

Jardim das Américas 6

Jardim Social 4

Juvevê 5

Lindoia 9

Mercês 4

Mossunguê 8

Novo Mundo 35

Orleans 3

Parolin 15

Pilarzinho 37

Pinheirinho 67

Portão 38

Prado Velho 12

Rebouças 23

Santa Cândida 47

santa Felicidade 24

Santa Quitéria 24

Santo Inácio 6

São Braz 26

São Francisco 7

São João 1

São Lourenço 1

São Miguel 1

Seminário 1

Sítio Cercado 142

Taboão 2

Tarumã 7

Tatuquara 77

Tingui 13

Uberaba 63

Umbará 19

Vila Guaíra 1

Vila Izabel 5

Vila Osternak 6

Vila São Pedro 1

Vista Alegre 8

Xaxim 65

Não informado 3

TOTAL: 1.846