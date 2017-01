Após massacres, Ministro convoca todos os secretários de Segurança do país

Após explodir a crise das prisões neste início de ano, com mais de 100 presos mortos em massacres penitenciários pelo país, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, convocou para uma reunião todos os secretários de Justiça e de Segurança Pública. O encontro acontecerá no dia 17 deste mês, em Brasília.

Segundo a assessoria da pasta, o encontro servirá para se discutir "medidas imediatas" para a crise do sistema penitenciário. A iniciativa prioritária será a criação de núcleos de inteligência nos 26 estados e no Distrito Federal, além do cronograma dos recursos do governo federal liberados no ano passado.

Leia a nota divulgada pelo Ministério da Justiça sobre a reunião:



Brasília, 08/01/17 - Acerca dos acontecimentos ocorridos desde o início da semana passada, o Ministério da Justiça e Cidadania e as secretarias estaduais correspondentes estão em permanente contato, trocando dados e informações importantes neste momento.

O Ministro Alexandre de Moraes e os presidentes dos Colégios de Secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários, Lourival Gomes (SP) e de Segurança Pública, Jeferson Portela (MA), marcaram reunião com os secretários de todos os estados e do Distrito Federal para o próximo dia 17/01, às 9h30, em Brasília.

Na pauta conjunta, serão discutidas medidas imediatas para a crise do sistema penitenciário, a partir dos relatórios que estão sendo produzidos, e a implantação das medidas previstas no Plano Nacional de Segurança, principalmente a criação ali prevista dos 27 núcleos de inteligência e o cronograma de execução dos recursos federais liberados no final do ano passado.

