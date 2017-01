Retorno das praias tem chuva e movimento cinco vezes acima do normal

(foto: Divulgação/ Ecovia)

O movimento de retorno das praias paranaenses é intenso no final da tarde deste domingo (08). Segundo informações da concessionária Ecovia, que administra o trecho da BR-277 que liga Curitiba com o litoral do estado, o fluxo de veículos retornando à Capital chegou a 2.555 por volta das 18h30, movimento pelo menos cinco vezes acima do normal.

Como chove desde a Serra até a Capital, os motoristas devem dirigir com a atenção redobrada, sem se esquecer de manter os faróis sempre ligados. Ainda segundo a Ecovia, o movimento na BR-277 se manterá intenso até por volta das 23 horas.

LITORAL CATARINENSE

Quem volta do litoral catarinense para Curitiba também enfrentará problemas por conta do fluxo intenso de veículos.

De acordo com a concessionária Autopista Litoral Sul, a BR-101/SC apresenta três pontos de retenção na pista sentido Curitiba. São 13 quilômetros de lentidão entre Itapema e Balneário Camboriú, do km 148 ao km 135. Em Palhoça, a lentidão é de 5 quilômetros, do km 225 ao 220. No Morro dos Cavalos, a fila é de 9 quilômetros, do km 242 ao km 233. Já na pista sentido Porto Alegre, há um pontos de retenção, também em virtude do fluxo intenso: do km 180 ao km 186 (Biguaçu).

Por volta das 18h não havia chuva em nenhum ponto da BR-101/SC, mas na BR-116/PR chovia em Curitiba e na BR-376/PR, na região de Tijucas do Sul. A concessionária recomenda ao motorista que redobre a atenção e reduza a velocidade devido às condições de visibilidade e pista molhada.