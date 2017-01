Estado de saúde evolui e Greca deve receber alta em breve

Prefeito Rafael Greca com a esposa Margarita Sansone e o vice Eduardo Pimentel no hospital (foto: Reprodução)

Prefeito de Curitiba há oito dias, dos quais passou sete internado no Hospital Marcelino Champagnat, Rafael Greca deverá receber alta em breve. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste domingo (08), o estado de saúde do prefeito evolui "de forma bastante satisfatória", o que faz a equipe médica discutir a possibilidade de alta hospitalar "para breve".



Ainda segundo o boletim, Greca, que foi internado após apresentar um quadro de tromboembolia pulmonar, respira bem e já até fez caminhadas nos corredores do Hospital Marcelino Champagnat. Na manhã de hoje, deu bom dia aos internatuas em sua página pessoal no Facebook e comentou com otimismo os primeiros dias de sua gestão.



" Sou prefeito de Curitiba há 8 dias. Nas fotos a cerimônia no Memorial da Cidade. Sete destes dias passei-os num quarto de hospital. Mesmo assim vejo que já começamos a mudar Curitiba para melhor. As equipes de limpeza pública já colhem entulhos. Patrulhas de resgate e defesa social.já debelam mocós e acolhem desvalidos em risco. Hospitais recebem atrasados. Amanhã devemos ter radiografia real daquilo que o prefeito Fruet nos deixou em dívidas e passivos. Deus nos poupou o sentimento do medo. Curitiba vai voltar a ser Curitiba.#voltaCuritiba. #BomDiadoPrefeitoGreca"



Confira, abaixo, a nota divulgada pela Prefeitura de Curitiba sobre o estado de saúde do prefeito.

"O estado de saúde do prefeito Rafael Greca está evoluindo de forma bastante satisfatória, de acordo com boletim médico deste domingo (8/1) à tarde.

Ele respira bem e fez caminhadas nos corredores do Hospital Marcelino Champagnat.

A evolução positiva leva a equipe médica a discutir a possibilidade de alta hospitalar para breve.

Mais informações sobre a saúde do prefeito no boletim de segunda-feira (9/1), às 11 horas."