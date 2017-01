(foto: Divulgação)

Uma criança de sete anos morreu após o carro cair em um rio no km42 da PR-427, entre a Lapa e Porto Amazonas, na tarde deste domingo (8). O condutor perdeu o controle da direção do carro, um Classic, e caiu no rio. O pai da criança, que dirigia o carro, acabou preso em flagrante por estar embriagado. A terceira pessoa sofreu ferimentos leves.

