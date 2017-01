Corinthians vence e avança, mas fica sem primeiro lugar geral da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians confirmou o favoritismo e venceu o Taubaté na tarde deste domingo (8) por 3 a 2 pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo. A vitória garantiu a liderança do grupo 17, com 100% de aproveitamento, mas não deixou a equipe da capital ter a melhor campanha no geral desta primeira etapa. Pelo saldo de gols, os corintianos não assumiram a liderança geral e ainda praticamente garantiram o São Paulo nessa posição (só goleadas de mais de seis gols de vantagem aplicadas por Flamengo ou Grêmio Osasco mudariam a situação).

Um gol contra bizarro do zagueiro corintiano João Vítor, que tocou para o goleiro que estava fora da meta, ajudou a impedir o feito. Ter tal feito na primeira fase é importante porque o regulamento da Copinha prevê que mesmo perdendo um time pode avançar às oitavas caso chegue na terceira fase com a melhor campanha.

Regulamento à parte, o Corinthians se prepara para encarar o Manthiqueira na próxima fase, enquanto que o Taubaté, que ficou com a segunda colocação, será adversário do Coritiba.

No jogo deste sábado, o Corinthians praticamente resolveu o jogo no primeiro tempo, com gols de Carlinhos, aos 15 e aos 36. Ele chega aos seis gols na competição. Guilherme Romão aumentou a vantagem, mas viu Itajubá diminuir o placar. Já nos acréscimos, João Vitor fez um gol bizarro ao tentar tocar para seu próprio goleiro, que estava fora da meta.