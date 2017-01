Como ter um verão feliz, mesmo grávida

As gestantes, naturalmente, já têm uma tendência a sentir mais calor porque seu metabolismo está mais acelerado. Junte-se a isso o fato de se morar num país tropical, abençoado por temperaturas que rondam os 40 graus em boa parte do território durante o verão e o resultado pode ser uma série de desconfortos.

Mas como não dá para ter uma certeza exata de quando o bebê vai nascer, o jeito é adotar medidas para tentar minimizar os problemas. Um dele, o inchaço é causado pelo aumento da temperatura faz com que a pressão arterial, que na gestante habitualmente já é baixa, caia um pouco mais, dificultando o retorno venoso. Com isso, ela tem maior retenção de líquido e surge esse problema.

Especialistas afirmam que a melhor forma de combate ao inchaço é a ingestão de água.

Além disso, praticar atividade física, dormir com as pernas ligeiramente elevadas em relação ao corpo e evitar permanecer muito tempo na mesma posição. Fazer sessões de drenagem linfática é também um ótimo auxílio. Porém é importante recorrer a um profissional habilitado, de preferência com formação em fisioterapia; É ainda importante saber que a massagem não deve ser realizada na área do abdômen. Mas vale a dica de ouro, verifique com o bstetra se não há impedimento para a realização das massagens

As tonturas e desmaios que são comuns em algumas mulheres também são causadas pela queda da pressão arterial. Para não se sentir mal a ponto de ficar tonta ou desmaiar, o jeito é ingerir água em abundância, se alimentar a cada três horas e evitar locais muito quentes, principalmente onde houver multidão.

O santo remédio chamado água mais uma vez deve ser convocado quando a dor de cabeça ataca. É que a cefaleia, no calor, normalmente está relacionada à desidratação. Sair do sol também ajuda. Mas há outras causas para o incômodo e é preciso estar atenta. A pressão baixa (de novo, ela!) pode ser a responsável e, para normalizá-la, ingestão de água, apenas.

Recomendações gerais para um verão feliz

Roupas

Mais do que nunca, é hora de usar e abusar de vestidinhos leves, bermudas largas e blusinhas bem soltas. O conforto é essencial para se sentir bem no calor. Prefira tecidos naturais, como o algodão, que favorecem a troca de calor com o ambiente. Fique longe dos tecidos sintéticos, que dificultam a transpiração.



Ar-condicionado

Ele funciona quase como um oásis em cidades quentes, como o Rio de Janeiro, no verão. Ninguém consegue dormir sem ar-condicionado e, durante o dia, todos rezam para encontrar lugares refrigerados para se abrigar do sol por alguns momentos. A gestante pode se expor ao ar-condicionado, mas como tem a imunidade um pouco mais frágil, deve ter cuidado com as mudanças de temperatura bruscas e frequentes. Outro cuidado é com o ressecamento das vias aéreas superiores. Para dormir no fresquinho, use um umidificador de ar, uma toalha molhada ou uma bacia com água no ambiente.



Alimentação

No verão, as viroses são mais frequentes, então, vale redobrar a atenção com a higiene dos alimentos, especialmente aqueles consumidos fora de casa. Beba sucos apenas quando tiver certeza de que são preparados com água filtrada ou mineral. Na praia, por mais que dê vontade, não coma nada vendido por ambulantes ou em quiosques, pois não é possível saber como foi o preparo desses petiscos. Leve um lanche saudável preparado em casa.

Biquíni seguro

A grávida é mais predisposta à infecção por fungos porque o PH da vagina encontra-se mais ácido, por isso é muito importante não permanecer com o biquíni molhado após o mergulho em mar ou piscina. Não custa ter, na sacola, mais um ou dois conjuntos para usar enquanto o outro seca, não é mesmo?

Diga “não” às químicas

O uso de tinturas e qualquer outro tipo de química capilar deve ser evitado no período de gestação. Todos os produtos químicos que são utilizados em procedimentos como alisamentos, progressivas e similares, podem ser absorvidos pela corrente sanguínea quando entram em contato com a raiz, atingindo o bebê e podendo causar consequências à saúde dele. E por isso os médicos não recomendam usar químicas nessa fase.

Diga “sim” aos produtos naturais

Durante a gravidez, a queda de cabelo acontece por vários fatores. Um deles é a carência de alguns nutrientes que podem ser encontrados no abacate, óleo de coco, azeite de oliva, Aloe Vera, dentre outros que podem ser usados para fazer a umectação dos cabelos.

Evite prender o cabelo

Durante o período da gestação, os fios de algumas mulheres enfraquecem. Prender por muito tempo ou com muita força, ou até mesmo pentear bruscamente pode contribuir para que a queda e a quebra aumente ainda mais. Se precisar prender, use itens que não sejam muito apertados, como prendedores de tecido ou em forma de molinhas.