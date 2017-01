Na Mocidade Azul, atual tricampeã, ontem foi dia de ensaio aberto: folia garantida com samba de primeira (foto: Franklin de Freitas)

Em 2017 o carnaval acontecerá só no final de fevereiro, entre os dias 25 e 28. Mas em Curitiba a farra já começou. É que neste final de semana as escolas campeã e vice do Carnaval curitibano no ano passado, Mocidade Azul e Acadêmicos da Realeza, deram início aos trabalhos com ensaios abertos ao público. No próximo final de semana, será vez da Imperatriz da Liberdade também ampliar a roda, para alegria dos sambistas curitibanos.

Na Mocidade Azul, atual tricampeã do carnaval de Curitiba, a festa teve início às 16 horas na quadra da escola de samba, localizada na Rua Waldemar Cavanha, 525, próximo do terminal do Fazendinha. Para quem quiser conferir de perto a farra, os ensaios acontecem nas sextas, das 20 às 22 h30, e nos domingos, das 17h30 ás 22 horas.

Para o carnaval deste ano, a escola adotará o tema “festa”, exaltando as comemorações típicas do povo brasileiro e a alegria de uma nação com samba no pé. Serão quatro alas: Vamos brindar, Hoje tem festa, Feliz Aniversário, Natal Azul, Festa no Arraial e Coelho é bamba, além da bateria de crianças, batizada de Bateria do Amanhã.

Já na Acadêmicos da Realeza, vice-campeã nos últimos três carnavais e campeã em 2013, o ensaio também começou às 16 horas. Para receber todos, a escola de samba tratou de cobrir a sua quadra, localizada na Rua São Bento, nº 607, na Vila Hauer (Armazém da Villa).



A escola de samba, inclusive, já anunciou qual será o tema para o desfile de 2017: o centenário do eterno Chacrinha. “Vamos todos exaltar Chacrinha... Sorria... a Realeza chegou..”, escreveu a escola em sua página no Facebook.

Os desfilez da Acadêmicos da Realiza acontecem todas as quintas, a partir das 20 horas, e nos domingos. No dia 15, por exemplo, será feita a apresentação dos protótipos. Já no dia 22, acontecerá a escolha da Rainha da Escola, e no dia 29, a Festa das Alas Unidas. A entrada custa R$ 5.

Além das duas escolas, integrantes do grupo A do carnaval curitibano, outra que está prestes a iniciar os trabalhos é a Imperatriz da Liberdade, integrande do Grupo B. Para aqueles que tem samba no pé, a farra acontecerá todos os domingos a partir da próxima semana e a entrada é gratuita. A escola de samba fica na Rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3920, no Sítio Cercado.

No Facebook, a escola anunciou: “Raiou o sol da liberdade... e não é que hoje o sol voltou a brilhar outra vez, e dessa vez ele veio acompanhado de uma excelente notícia. Todos os domingos a partir de 15/01/2017 é dia de deixar a tristeza de lado, esquecer os problemas e cair no samba junto com a grande família Imperatrice de la Liberté. Chame os amigos, parentes e vizinhos e venha se divertir com a gente. Brilhaaaaa Imperatrizzzzzzz.”