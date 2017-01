Morre após sequestrar ex-mulher e filho

Mais uma tentativa de feminicídio por pouco não terminou em tragédia na manhã de ontem em Curitiba. É que um homem de 21 anos sequestrou a ex-mulher, os ex-sogros e o filho. Após uma perseguição policial, acabou encurralado e se suicidou.

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou quando o rapaz foi até a casa dos ex-sogros e, com uma arma, fez que eles revelassem onde estava a filha deles, sua ex-mulher, e o seu filho.

Os quatro foram sequestrados pelo homem, que no meio do caminho atirou contra a sogra, largando-a junto com o marido no meio da rua. Eles pediram ajuda, foram socorridos pelos Bombeiros e a polícia foi acionada.

Teve início, então, uma perseguição contra o sequestrados, inclusive com o apoio do helicóptero da PM.

Em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, o rapaz acabou perdendo o controle do veículo e caiu em um matagal. Encurralado, disparou ainda dois tiros contra a ex-mulher, ferindo-a no rosto e no ombro, e depois se matou. A jovem de 17 anos foi levada ao Hospital Cajuru, em Curitiba, onde está internada em estado estável, cosciente e conversando. A mãe dela está no mesmo hospital. Felizmente, nenhuma das duas corre risco de morte.