Filho de PM é dos acusados de matar policial

Um dos três presos suspeitos de matar a policial militar Bárbara Alina da Rocha, em Pinhais, é filho de outro policial militar. O pai do suspeito, inclusive, trabalha no mesmo batalhão da companheira que foi morta. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil, que apresentou o trio à imprensa na noite de sexta-feira.

Segundo a polícia, os suspeitos foram detidos em uma comunidade no limite de Matinhos e Guaratuba, no litoral paranaense. São dois rapazes e uma menina, de 20 anos.

O filho do policial militar já possuia passagens por tráfico de drogas e homicídio. Segundo os investigadores, ele quem deu os detalhes para que o outro suspeito cometesse o crime.

A policial foi morta na véspera de Natal numa loja que pertence à sua família. Uma semana antes, ela havia reagido a uma tentativa de assalto, baleando um dos envolvidos nesse crime.

Há suspeitas de que o filho do PM poderia ser justamente essa pessoa, já que ele apresenta um ferimento na perna. O crime teria sido encomendado por vingança.

Além dos três presos, os investigadores tentam ainda chegar a outras quatro pessoas, que teriam emprestado o carro e a rma usados no assassinato.a