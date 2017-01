Jovem sai de boate, entra em lago para recuperar capacete e morre

Um rapaz de 26 anos acabou morrendo afogado no Lago Igapó na manhã deste domingo (08), em Londrina, no norte do Paraná. O jovem havia saído de uma boate, estava embriagado e acabou se afogando ao tentar recuperar o capacete que havia caído no lago.

Segundo testemunhas, o rapaz teve uma discussão com outro homem na saída da boate e, no meio da confusão, o desafeto jogou seu capacete no lago.

Amigos e outros jovens no local ainda alertaram que a vítima não deveria entrar na água já que estava embriagada. Ele, contudo, não deu ouvidos aos alertas e acabou se afogando.