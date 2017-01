Com assistência de Pato e golaço de Messi, Villarreal e Barça empatam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona buscou neste domingo (8), no estádio El Madrigal, um empate por 1 a 1 com o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro Alexandre Pato deu a assistência para o gol de Sansone, mas um golaço de falta de Messi aos 44 minutos do segundo tempo decretou a igualdade no placar.

O resultado levou o Villarreal aos 30 pontos, na quinta colocação. Já o Barcelona subiu para 35, em terceiro lugar. O líder é o Real Madrid, com 40 pontos e um jogo a menos, seguido pelo Sevilla, que tem 36. Os jogadores do Barça reclamaram de pelo menos dois pênaltis não marcados - em um deles, Bruno Soriano fez uma "defesa" com a mão dentro da área em chute de Messi.

PATO VAI BEM E SAI APLAUDIDO — O atacante brasileiro foi um dos principais jogadores do Villarreal e apareceu de forma decisiva no lance do gol. Após um erro de passe de Digne no ataque do Barça, Pato puxou o contra-ataque, atraiu a marcação e deu passe na medida para Sansone bater cruzado. Aos 30 do segundo tempo, ele foi substituído e ovacionado pela torcida da casa.

BARÇA RECLAMA DE PÊNALTIS — O volante Bruno Soriano, capitão do Villarreal, por duas vezes tocou a bola com a mão dentro da área, mas o árbitro não marcou pênalti em nenhum dos lances. O primeiro foi escandaloso: Messi preparou o chute dentro da área e Bruno, caído no chão, se esticou para bloquear com a mão. Já na segunda jogada, ele caiu com as mãos em cima da bola, aparentemente sem querer.

MELHOR DEFESA NÃO SEGURA MESSI — Com apenas 12 gols sofridos em 17 jogos, o Villarreal tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol. E o time da casa mostrou o motivo: com linhas bem organizadas, dificultou a criação do Barça e apostou no contra-ataque para conseguir seu gol. Mas não foi o suficiente para segurar Messi: o argentino, que já havia acertado a trave, fez fila aos 44 do segundo tempo e foi derrubado. Na cobrança da falta, colocou no ângulo, sem chances de defesa para Asenjo.