Presidente do União Mogi morre após infarto antes do jogo contra o Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já estava tudo praticamente pronto para o confronto entre União Mogi e Cruzeiro, pela terceira rodada do grupo 22 da Copa São Paulo futebol júnior 2017. No entanto, minutos antes de o jogo começar, o presidente do clube paulista, Senerito Souza sofreu um infarto, como divulgou a Rede Vida, responsável pela transmissão da partida. O dirigente já estava em uma das cabines do estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, quando se sentiu mal. Senerito Souza recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levado de ambulância para um hospital local. Com isso, o início da partida foi adiado em cerca de 30 minutos, até que a ambulância estivesse novamente no estádio. Pouco antes de o segundo tempo começar, foi confirmado o falecimento de Senerito Souza. Os jogadores das duas equipes fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao dirigente, antes da disputa dos 45 minutos finais.