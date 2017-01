Fla cede empate ao São Caetano, mas passa em 1º no grupo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o São Caetano neste domingo (8), mas foi o suficiente para avançar à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na primeira colocação do Grupo 23. O adversário no mata-mata será o Nacional-SP. O resultado deixou o Fla com sete pontos, mesma pontuação do São Caetano, que também avançou. Mas o time carioca levou a melhor no saldo de gols (6 a 4) e deixou o segundo lugar para os paulistas, que vão enfrentar o Goiás na próxima fase. Destaque rubro-negro na Copinha, o atacante Vinícius Júnior abriu o placar para o Flamengo aos 12 minutos de jogo. O camisa 18 recebeu passe em profundidade de Lincoln e bateu rasteiro; a bola passou por baixo do goleiro Wagner e entrou. No segundo tempo, o São Caetano chegou ao empate graças a um gol contra do lateral esquerdo Moraes. Após cruzamento da direita, o defensor flamenguista tentou cortar e desviou contra as próprias redes. Flamengo e São Caetano já estavam classificados no Grupo 23 por terem vencido nas duas primeiras rodadas. No outro jogo da chave, em duelo de times já eliminados, o São Bento venceu o Central-PE por 2 a 0.