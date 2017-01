Fluminense vence, mas passa em 2º e encara o Figueirense na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado, o Fluminense conseguiu a classificação para o mata-mata da Copinha. A equipe do Rio de Janeiro venceu o Grêmio Osasco por 2 a 1 na noite deste domingo (8) e se classificou na segunda colocação do grupo 27. O adversário será o Figueirense. Vindo de derrota para o Interporto na última rodada, a agremiação das Laranjeiras precisava ao menos empatar para avançar. A equipe da região metropolitana de São Paulo, por sua vez, se classificou em primeiro apesar da derrota e vai enfrentar o Juventus. Para vencer, o Fluminense precisou vencer a até então invicta defesa do Grêmio Osasco. O primeiro foi marcado por Wendel, aos 28 minutos ainda do primeiro tempo. Ele aproveitou sobra na entrada da área e bateu para vencer o goleiro. Aos 5 minutos do 2º tempo, os donos da casa empataram com cabeceio de Wesley Alves e chegaram até a ameaçar a virada. Depois de alguns minutos de apreensão, o Flu garantiu a classificação ao marcar seu segundo gol aos 30 do segundo tempo. Paulinho fez boa jogada pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para achar os pés de Breno Caetano. Ele bateu sem chances para o goleiro adversário.