No Twitter, Trump chama Meryl Streep de atriz 'superestimada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o discurso de Meryl Streep na cerimônia do Globo de Ouro, na noite de domingo (8), Donald Trump foi ao Twitter responder aos comentários da atriz. "Meryl Streep, uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood, não me conhece, mas me atacou ontem à noite no Globo de Ouro, Ela é uma lacaia de Hillary. Pela centésima vez, eu nunca "zombei" de um repórter deficiente (nunca faria isso), eu simplesmente o imitei "rastejando" quando ele mudou completamente uma história de 16 anos que ele havia escrito para me denegrir. Mais uma vez a mídia desonesta", escreveu o presidente eleito americano nesta segunda (9). Homenageada no Globo de Ouro, Meryl lembrou em seu discurso o episódio em que Trump caçoou de Serge Kovaleski, repórter do "New York Times" que é deficiente físico. Kovaleski Ela ainda criticou a crescente xenofobia nos Estados Unidos que serão governados por Trump, que prometeu deportar três milhões de imigrantes e construir um muro separando o país do México. "Se mandarmos todos os estrangeiros embora, não vamos ter nada ao que assistir a não ser futebol e artes marciais. E isso não é o que a arte deve ser", disse a atriz. Na manhã desta segunda, o presidente eleito também deu uma breve entrevista por telefone ao "New York Times" em que descrevia Meryl como uma "Hillary lover" (amante de Hillary Clinton), afirmava não ter visto a cerimônia, mas se dizia não surpreendido por ter sido criticado pelo "pessoal liberal do cinema".