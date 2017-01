Gabriel faz exames no Corinthians e fica próximo de assinar contrato

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As negociações entre Corinthians e OTB Sports avançaram nas últimas horas pela transferência do volante Gabriel Girotto, que está a um passo de ser confirmado como reforço. Na tarde desta segunda-feira, ele fará exames médicos e, se aprovado, assinará contrato como jogador corintiano nas horas seguintes. Por 50% dos direitos econômicos de Gabriel, o Corinthians fará investimento de aproximadamente R$ 7 milhões. O volante tem 25 anos e recentemente deixou o Palmeiras por falta de acordo após dois anos de empréstimo. Além disso, a direção palmeirense optou por investir na aquisição de Felipe Melo, entre outros meio-campistas. Gabriel é considerado a reposição ideal para o Corinthians, que teve problemas importantes na posição após as saídas de Ralf, há um ano, e Bruno Henrique, há seis meses. O outro nome cogitado era o de Rithelly, do Sport, que agora fica distante. Inicialmente, os representantes de Gabriel buscavam uma oportunidade na Europa para ele, mas entenderam que o mercado do jogador ficou limitado após cirurgia de joelho feita em 2015 e os poucos minutos que teve sob o comando de Cuca. A passagem no Corinthians é vista como importante para o jogador recuperar seu melhor nível físico e técnico, o que também se entendeu que ele não teria no Palmeiras em 2017. O Corinthians já anunciou três reforços para a atual temporada (os atacantes Kazim, Luidy e Jô). Além disso, tem tratativas encaminhadas com Paulo Roberto, volante que deixou o Sport e já realizou exames médicos, e Willian Pottker, da Ponte Preta. Dirigentes do clube também estão animados com a possibilidade de que Pablo, do Bordeaux, seja emprestado.