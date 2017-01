Falta de água afeta complexo penitenciário de Bangu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Complexo Penitenciário de Gericinó, também conhecido como Complexo de Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, está enfrentando problemas de abastecimento de água. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, carros-pipa foram enviados ao conjunto de penitenciárias para resolver a situação. As informações são da Agência Brasil. Segundo a Cedae, responsável pelo abastecimento de água em grande parte da região metropolitana, devido ao forte calor, houve um aumento de 30% no consumo de água e uma tentativa de furto de água, que provocou vazamento na adutora que abastece os presídios. Técnicos foram ao local verificar as redes de abastecimento. Segundo notícias veiculadas pela imprensa, detentos gravaram um vídeo com celular dentro do presídio para denunciar a falta de água. A Secretaria de Administração Penitenciária abriu uma sindicância e está analisando o vídeo para confirmar se a gravação foi feita dentro do complexo. Caso seja confirmada a gravação dentro do presídio e os detentos sejam identificados, os presos serão punidos com detenção no Regime Disciplinar Diferenciado na Penitenciária Laercio da Costa Pelegrino, Bangu I, localizada dentro do próprio complexo que tem mais de 20 unidades.