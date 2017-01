Greca terá alta do hospital nesta segunda, às 15 horas

(foto: Franklin de Freitas)

O estado de saúde do prefeito Rafael Greca está muito bom. A respiração alcançou nível normal. A evolução positiva levou a equipe médica a conceder alta hospitalar nesta segunda-feira (9), às 15h.

Greca foi internado na tarde de segunda-feira (2), após passar mal no começo da tarde. Este era o primeiro dia de trabalho dele, após assumir a prefeitura no domingo (1º). A prefeitura de Curitiba divulgou uma nota oficial - leia na íntegra no fim do texto.

Greca foi levado ao Hospital Marcelino Champagnat, onde foi constatada uma tromboembolia pulmonar