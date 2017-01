Polícia prende homem que matou ex-sogro na véspera de Natal em Curitiba

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

A polícia prendeu o C.F.P, 24 anos, acusado de assassinar o ex-sogro em dezembro de 2016, na véspera do Natal. De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acusado teria discutido com a vítima por conta da guarda de seu filho, no caso, neto da vítima. Após o desentendimento, o rapaz agrediu o ex-sogro com uma barra de ferro. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O crime aconteceu no Sítio Cercado.

O acusado se apresentou à polícia dias após o ocorrido e confessou a autoria do homicídio. Ele foi ouvido e colocado em liberdade. Mas ele também fez ameaças contra a família da vítima, o que rendeu um pedido de prisão preventiva. Ele está preso na delegacia de homicídios.