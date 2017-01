SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia francesa prendeu 16 pessoas acusadas de participação no assalto a Kim Kardashian ocorrido em outubro de 2016, em Paris. Os suspeitos foram presos em cinco cidades diferentes, no que parece ter sido uma operação orquestrada pela polícia. No crime, ocorrido em outubro, a socialite foi rendida por dois homens mascarados em seu quarto de hotel de luxo em Paris. Os ladrões teriam levado mais de US$ 5,6 milhões em joias, incluindo um anel de diamante avaliado em US$ 4 milhões. Os suspeitos poderão ficar detidos por 96 horas até que possam ser liberados para responder em liberdade. Eles são acusados dos crimes de assalto à mão armada, sequestro e associação criminosa.