Ministério prorroga permanência da Força Nacional no RN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pedido do governo do Rio Grande do Norte, o Ministério da Justiça e Cidadania autorizou a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança Pública por mais 60 dias. As informações são da Agência Brasil. Presente no Estado desde o começo de setembro de 2016, a tropa especial vem atuando junto com a Polícia Militar em ações de policiamento ostensivo. A prorrogação foi pedida pelo governador Robinson Faria, em ofício enviado ao Ministério da Justiça, em outubro de 2016. Segundo o governador potiguar, as equipes ainda são necessárias para preservar a ordem e garantir a segurança pública. Segundo portaria publicada nesta segunda (9), no Diário Oficial da União, o número de profissionais obedecerá ao planejamento definido pelas autoridades estaduais. A presença da Força Nacional no Estado foi solicitada pelo governador Robinson Faria, em agosto de 2016, e autorizada pelo ministério em setembro do mesmo ano. O pedido estadual foi motivado pelo agravamento da situação da segurança pública. Em março de 2015, o governo potiguar decretou estado de calamidade pública no sistema penitenciário. Em julho de 2016, grupos criminosos passaram a organizar uma série de ataques à ônibus e prédios públicos. Esta semana, as rebeliões, brigas e assassinatos de pelo menos 95 presos em Manaus (AM) e Boa Vista (RR) colocou em alerta autoridades federais e estaduais que temiam que as ações organizadas por facções criminosas dentro de presídios se alastrassem para outras unidades da federação. O ministro Alexandre de Moraes e secretários estaduais de segurança pública vão se reunir em Brasília, no próximo dia 17, para discutir medidas para enfrentar a violência.