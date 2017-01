Casal é preso com crack e cocaína durante operação no Litoral

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Policiais militares, atuantes no Verão Paraná 2016/2017, prenderam um casal suspeito de comercializar drogas em Paranaguá, no litoral do Estado, na madrugada deste domingo (08). Ao todo, foram apreendidas 142 pedras de crack e 14 buchas de cocaína, que segundo o relato dos envolvidos à equipe policial, cada pedra de crack era vendida por R$ 5,00 e cada bucha de cocaína por R$ 20,00.

