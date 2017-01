Aos 34 anos, Sidão diz não estar velho e cita Zé Roberto e Renato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sidão despontou tarde no futebol de elite. Aos 34 anos, o goleiro diz que a transferência ao São Paulo coroou seu melhor momento na carreira. Contratado a pedido de Rogério Ceni, Sidão afirma que a idade "não é problema" e cita como exemplos os experientes Zé Roberto, do Palmeiras, e Renato, do Santos. Zé Roberto tem 42 anos e foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do Brasileirão; Renato, de 37 anos, apresentou grande rendimento na campanha do Santos no torneio nacional. "A tradição nossa é de aposentar caras cedo. Mas o Zé Roberto e o Renato para mostrar que não é assim. São caras bem acima dos 35 anos e jogando em alto nível. É uma tradição que tem que acabar", declarou Sidão, de 34 anos. O bom desempenho de Sidão no Botafogo chamou a atenção de Rogério Ceni. Sidão contou que o treinador do São Paulo o convidou a defender o time do Morumbi. A primeira conversa entre ambos foi por telefone; Sidão estava na reta final do Brasileirão com o clube carioca. "Eu estava concentrado para conseguir a vaga no Botafogo quando o Rogério me ligou. O lugar estava sem sinal. Não conseguia ouvir direito [risos]. Mas ele colocou o que ele pensava, que achava que eu tinha condições de jogar no São Paulo, mas que não viria para ser titular. O coração bateu forte. Bateu mesmo", disse Sidão, relembrando a ligação feita pelo técnico tricolor.