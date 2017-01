Bandidos roubam cofre de mina de diamantes na Bahia

JOÃO PEDRO PITOMBO DE SALVADOR (FOLHAPRESS) Em 09/01/2017 14h04 Um grupo de cerca de 20 homens assaltou a mina de diamantes da Lipari Mineração em Nordestina (a 340 km de Salvador) na noite deste domingo (9). O grupo chegou à mina Braúna, zona rural de Nordestina, em dois carros por volta das 23h. O portão foi derrubado pelos veículos e os seguranças da mineradora foram rendidos. Os bandidos usaram explosivos para acessar a sala onde ficava o cofre da empresa. O cofre foi roubado, mas a empresa e a polícia não confirmam se havia diamantes no local e qual teria sido o prejuízo. Os funcionários da empresa foram feitos reféns durante a ação, que durou cerca de uma hora. Um deles chegou a ser levado pelos bandidos, mas foi liberado em uma estrada durante a fuga. Nenhum dos trabalhadores ficou ferido. A Folha apurou que a polícia já investigava a possibilidade de um assalto à mina da região. Nas últimas semanas, foram identificados drones sobrevoando a área da mineradora. A polícia trabalha com a hipótese de que eles teriam sido utilizados para mapear o local. Procurada, a Lipari Mineração confirmou o assalto, mas afirma que aguarda as investigações da polícia para se pronunciar sobre o assunto. A empresa ainda não registrou boletim de ocorrência. A mina Braúna é a maior mina de diamantes na América do Sul e processa por dia 2.000 toneladas de kimberlito, rocha que é fonte primária de diamante.