Atlético-MG garante que reforços vão chegar para suprir carências do elenco

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Felipe Santana, o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Rafael Moura são as novidades que o Atlético-MG apresentou nos primeiros dias de 2017. Mas não vai ficar apenas nisso. Em breve, o técnico Roger Machado vai receber novos jogadores, pelo menos é o que garante a diretoria do clube. Antes da estreia do time alvinegro na Libertadores, marcada para o dia 8 de março, entre dois e três reforços vão ser dados a Roger. Até por isso, o treinador não se mostra preocupado pelo fato de ainda não trabalhar com o elenco completo. "Não me preocupa, porque tenho absoluta certeza que vamos repor essas peças em tempo adequado. O mercado está aberto. A gente monitora para buscar a melhor opção, para os jogadores que saíram sejam substituídos à altura", disse Roger Machado. E como é de costume, a diretoria do Atlético evita falar abertamente sobre nomes. O caso do volante Gabriel, que deixou o Palmeiras, é usado por exemplo pelo diretor de futebol atleticano, Eduardo Maluf. O dirigente revela o desejo em contratar o atleta, mas que se complicou após o interesse do Atlético ser divulgado pela imprensa. "Surgiu o nome do Gabriel do Palmeiras. Liguei para o procurador e cinco times foram atrás, porque o Atlético 'queria'. Os agentes jogam o nome na imprensa para o jogador ficar em evidência e isso atrapalha as negociações", disse Maluf, que também confirmou o interesse em Arouca, do Palmeiras. "O Arouca é um bom nome, está dentro dos nomes que a gente possa procurar. O sucesso da negociação é você não falar. Ninguém sabia do Felipe Santana. Esperamos desgastar o nome do Danilo para fechar com ele". Outro ponto importante revelado pela diretoria do Atlético é a capacidade que o clube tem de investir. Segundo Eduardo Maluf, não vai ser preciso vender ninguém para que o clube mineiro consiga trazer os reforços que faltam para deixar o elenco pronto para ter condições de disputar as competições para ficar com os títulos. "Temos recursos para trazer esses dois jogadores. Vamos fazer mais duas ou três contratações, de nível muito bom. Isso vai fazer o Atlético brigar pelos títulos na temporada."