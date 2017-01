Com fome de títulos importantes, Thiago Neves diz estar pronto para jogar

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Neves nem chegou ao Cruzeiro, mas já demonstra vontade de sobra em ajudar o clube a retomar o caminho dos títulos. Há dois anos sem levantar taças, o clube mineiro conta com o "presente de aniversário" para voltar a fazer uma boa temporada após dois anos bastante irregulares. No momento, o jogador ainda resolve os últimos detalhes para retornar ao Brasil. Depois disso, o novo contratado se estará à disposição para mostrar seu futebol no primeiro ano dos três previstos de sua estadia na Toca da Raposa e colocar em prática o desejo de alcançar muitas conquistas na equipe celeste. "Escolhi o Cruzeiro porque é uma camisa muito forte no futebol brasileiro, um clube muito grande, com muitas conquistas. Tenho certeza que neste ano de 2017, pelo time que está se montando, pelos jogadores que estão chegando, que algum título importante vamos conquistar. Também já tinha trabalhado com o Mano, tenho alguns amigos no time e o elenco também conta com vários jogadores de qualidade", falou o meia, em entrevista ao site do Cruzeiro. Como dito pelo atleta, no Cruzeiro, Thiago também irá se reencontrar com o técnico Mano Menezes. Os dois trabalharam juntos na época em que o comandante estava à frente da Seleção Brasileira, em 2011 e 2012. "Fico bastante feliz em poder trabalhar com o Mano e o Sidnei [auxiliar] de novo. O Mano reabriu as portas para mim na Seleção. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim. É um treinador de alto nível, campeão, que tem uma comissão competente, que é o mais importante para conseguirmos as vitórias e os títulos. Estou muito feliz por fazer parte de um grupo muito forte e por estar nas mãos de uma comissão técnica de primeira linha", afirma Thiago ainda não estará presente no primeiro treinamento da temporada, nesta tarde de segunda-feira, data da reapresentação celeste na Toca da Raposa. Mesmo há três meses sem jogar, o meia garante estar em dia com o condicionamento físico e se coloca à disposição para jogar já na estreia do Mineiro, dia 29, contra o Villa Nova. "Estou pronto para jogar. Não parei em nenhum momento. Mesmo quando minha situação no Al Jazira estava para se resolver, nunca parei os treinos. Treinava no próprio clube e com um preparador físico brasileiro, amigo meu, que mora em Abu Dhabi. Estou treinando em dois períodos. Pela parte física não haverá problema. Espero que apenas resolva a documentação o mais rápido possível para, quando chegar, treinar e conhecer todo o grupo. Devo sentir mais pela readaptação ao futebol brasileiro, mas não haverá problema algum. Não vou levar muito tempo para me readaptar. É mais questão de entrosamento com a rapaziada e pegar logo o ritmo de jogo", concluiu.