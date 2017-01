(foto: Franklin de Freitas)

Depois de muita espera, os alunos que prestaram o vestibular da UFPR em 2016 para ingresso neste ano poderão conferir seus resultados nesta quinta-feira (12).

A lista de aprovados estará disponível a partir das 14h no site do Núcleo de Cursos da UFPR, pelo aplicativo +UFPR e no Campus Agrárias onde acontece o tradicional banho de lama.