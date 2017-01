Grêmio cogita empréstimo de Lincoln para dar experiência e ritmo

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não descarta emprestar Lincoln, 18 anos. Na lista de interesse do Santos, o meia pode ser liberado para atuar com regularidade em 2017 e conseguir algo que faltou desde a promoção ao elenco principal gremista: bom desempenho de forma constante. A ideia foi aplicada no caso de outro jovem, Felipe Tontini. O meia foi cedido ao Ceará justamente para jogar mais frequentemente e ganhar experiência. Antes do empréstimo ser sacramentado, Tontini renovou o contrato com o Grêmio. O vínculo que ia até final de 2018 passou para dezembro de 2020. Lincoln vive situação semelhante. Com a diferença de que há anos é tratado como uma das maiores joias do clube gaúcho. Promovido aos 16 anos para o elenco principal, oscilou entre boas e más atuações. Perdeu espaço na hierarquia e acumulou meses sem atuar. Com a chegada de Renato Gaúcho, ele foi liberado para atuar pelas categorias de base e o time de transição. A ideia era exatamente a mesma que pode leva-lo a ser emprestado: jogar, ganhar ritmo e se desenvolver. Em dezembro, o Santos conversou com o Grêmio sobre Lincoln. As tratativas não evoluíram, mas não são descartadas por completo. Tanto é que o Grêmio espera Lincoln na reapresentação do elenco, na próxima quinta-feira (12). Mas admite que pode liberá-lo caso aconteça um fato novo em relação à situação.