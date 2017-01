Promotor diz que magistrada do Amazonas tem 'carinha' de faxineira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O promotor Rogério Zagallo, do Ministério Público de São Paulo, afirmou em uma rede social que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas parece uma empregada doméstica. O comentário foi escrito neste domingo (8) em uma publicação de um advogado amigo de Zagallo. O advogado compartilhou uma notícia sobre a desembargadora Encarnação das Graças Salgado, que atua em Manaus. O texto compartilhado mostra que a magistrada é suspeita de ligação com a facção criminosa FDN (Família do Norte), responsável pelo massacre de 56 detentos na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoal, no centro de Manaus. No comentário, o promotor Rogério Zagallo escreveu o seguinte: "Pela carinha, quando for demitida poderá fazer faxina em casa. Pago R$ 50,00". Em 2014, o promotor foi suspenso pelo Conselho Nacional do Ministério Público após incitar a violência policial contra manifestantes. A punição ocorreu por causa de uma publicação também em uma rede social. Na ocasião, Zagallo escreveu: "Estou há duas horas tentando voltar para casa, mas tem um bando de bugios [uma espécie de primata] revoltados parando a Faria Lima e a Marginal Pinheiros. Por favor alguém pode avisar a Tropa de Choque que essa região faz parte do meu Tribunal do Júri e que se eles matarem esses filhos da puta eu arquivarei o inquérito policial". A reportagem tentou contato com o promotor, mas ele não atendeu às ligações. Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirmou que não vai se posicionar sobre o comentário do promotor.