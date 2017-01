Massa quebrou contrato com F-E para deixar caminho aberto na F1, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um novo indício de que o retorno de Felipe Massa à Fórmula 1 está prestes a acontecer surgiu na imprensa espanhola nesta segunda-feira (9). De acordo com o "Marca", o brasileiro quebrou um pré-contrato que tinha com uma equipe da Fórmula E para abrir o caminho para a volta. A categoria de carros elétricos tinha tudo para ser o destino de Massa após o anúncio de sua aposentadoria na Fórmula 1, uma vez que houve uma diminuição no grid da DTM, campeonato de turismo alemão no qual o brasileiro manteve negociações no segundo semestre do ano passado, e que não houve interesse por parte de times do Mundial de Endurance. Segundo o Marca, a quebra do pré-contrato aconteceu de forma amigável. O retorno de Massa à Fórmula 1 está condicionado ao esperado acordo entre Mercedes e Valtteri Bottas para o lugar de Nico Rosberg, que surpreendeu ao anunciar a aposentadoria cinco dias após conquistar o mundial de 2016. Do lado do finlandês, Mika Hakkinen, que faz parte do grupo de empresários que cuida da carreira do piloto, disse que o acordo ainda está sendo finalizado, mas deve ser anunciado nos próximos dias. "Não há muito tempo até o início dos testes, e acho que teremos notícias muito antes disso." Os carros vão à pista pela primeira vez em 2017 dia 27 de fevereiro, no primeiro de oito dias de teste, divididos em duas baterias, no circuito da Catalunha, na Espanha.