Greca recebe alta mas terá que ficar uma semana em repouso em casa

(foto: Franklin Freitas)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) recebeu alta hoje depois de uma semana internado no hospital Marcelino Champagnat, com um diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Apesar de ter sido liberado pelos médicos para voltar para casa, ele terá que ficar uma semana em repouso. Só poderá retomar as atividades na prefeitura no próximo dia 16, segunda-feira da semana que vem.

“Estou aos poucos recuperando o fôlego, mas estou com uma vontade tremenda de servir Curitiba”, disse Greca, em entrevista coletiva antes de deixar o hospital. “A presença, o meu internamento nesse hospital de ponta, só multiplica em mim a vontade de servir a causa da saúde. Eu acho que Deus que sabe o que faz me colocou na condição de doente dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva para eu entender o que é preciso ser feito pelo bem do nosso povo”, afirmou o prefeito.

