Sociólogo Zygmunt Bauman morre aos 91 anos

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman morreu nesta segunda (9), aos 91 anos, em Leeds, no norte da Inglaterra, onde morava, informou o jornal polonês "Gazeta Wyborzca".

Nascido em Poznan, no oeste polonês, em 1925, ele serviu na Segunda Guerra Mundial pelo Exército da União Soviética. Nos anos 1940 e 50, foi militante do Partido Comunista polonês. Sua biografia reflete sobre a sociedade e as mudanças do mundo contemporâneo.

A "modernidade líquida", sua principal teoria, fala da "liquidez" das relações sociais na modernidade e na pós-modernidade. Ela abriu um vasto campo de estudos para a filosofia, a cultura e o relacionamento humano -com ênfase no individualismo e na efemeridade das relações.

Também versava sobre a revolução que as mídias digitais trouxeram para a sociedade moderna. Ativo até o fim da vida, Bauman continuava a trabalhar em livros e teorias. Grande parte de sua obra foi traduzida para o português. Seu último livro lançado no Brasil foi "A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós?" (editora Zahar). Ele deixa a mulher, Janine Lewinson-Bauman, com quem era casado desde a época do pós-Guerra, e três filhas.