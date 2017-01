Atlético terá amistoso na Arena contra time uruguaio

Lucas Olaza, ao centro, disputa lance com dois jogadores do Paraná Clube: uruguaio defende hoje o Danubio (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense jogará um amistoso contra o Danubio, do Uruguai, no dia 25 de janeiro à noite (uma quarta-feira). A informação foi divulgada pelo site oficial do clube uruguaio, que afirmou que a partida terá transmissão pela TV, mas não informou a emissora.



O Danubio conta com o lateral-esquerdo Olaza, que esteve no Atlético-PR em 2014 e 2015. Os brasileiros do elenco são o lateral Diego Silvestre (27 anos, ex-São Paulo e Estudiantes-ARG) e o meia Julio Santana (23 anos, ex-Palmeiras).



Os jogadores mais conhecidos do elenco são o atacante Gonzalo Barreto (24 anos, ex-Lazio-ITA) e o meia Grossmuller (33 anos, ex-Lecce-ITA e Schalke 04-ALE).



O clube uruguaio fará sua pré-temporada no Brasil e jogará amistosos também contra o Prudentópolis e o Paraná Clube. O time terminou o último campeonato uruguaio na terceira posição, atrás do Nacional e do Wanderers.