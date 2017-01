Mr.Catra se apresenta em Curitiba nesta quarta-feira

(foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, o Wood’s Bar, uma das baladas mais conceituadas da noite curitibana, dará início a sua temporada de grandes shows nacionais em 2017. A casa começa o ano apostando no funk carioca, com a apresentação de Mr. Catra.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, 8 cds gravados e mais de 20 shows por mês, Mr Catra é um dos artistas mais populares e emblemáticos do segmento. Conhecido por diversos hits polêmicos, o funkeiro chega a capital paranaense para comandar o “Baile da Wood’s”, e promete embalar o público com o melhor do funk carioca e sua voz e risada inconfundíveis.

Durante o show na Wood’s Curitiba, o público poderá conferir um repertório com os maiores hits da carreira do funkeiro, como “Adultério”, “Uh papai chegou” e “Ô simpático”.

O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site www.diskingressos.com.br, pelo telefone (41) 3315-0808 ou nas bilheterias do Disk Ingressos nos shoppings Shopping Palladium, Estação e Mueller. Mais informações no site www.portalwoods.com.br.