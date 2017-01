Temporada 2017 terá premiação recorde no Paraná

Os torneios do tênis e beach tennis prometem disputas intensas em todo o Estado e premiação de R$ 100 mil

A Federação Paranaense de Tênis (FPT) começa o ano de 2017 com uma ótima notícia para os tenistas que participam dos torneios estaduais. Somente no primeiro semestre da temporada serão distribuídos quase R$ 100 mil nos torneios de Tênis e de Beach Tennis pelo Estado, revelando um aumento substancial na premiação em dinheiro, o que promete aumentar ainda mais a participação dos atletas nas disputas estaduais.



No Beach Tennis, por exemplo, os torneios FPT Beach 1000 vão distribuir quase R$ 20 mil em premiações nos campeonatos que vão acontecer durante todo o ano em Curitiba, Maringá e Porto Rico. Somente nesta categoria serão seis etapas valendo pontos para o ranking estadual, além das disputas do FPT Beach 500. E não para por aí.



Pela primeira vez a FPT vai promover o Circuito Interclubes de Beach Tennis, cujo calendário tem seis etapas em Curitiba, Região Metropolitana e litoral. A primeira será em março e o organizador Gabriel Farah disse que espera ajudar o beach tennis paranaense a conquistar mais espaço e apoio.



“Já temos o apoio do Clube Curitibano, Santa Mônica, Graciosa Country Club, Connecting Sports, Botafogo e Associação de Beach Tennis de Guaratuba. O maior objetivo em realizar este evento é fortalecer os clubes para que eles ajudem a fomentar a modalidade em todo o Estado, formando equipes mais competitivas. Junto da FPT eles já têm feito um belo trabalho e com o Interclubes vamos melhorar muito o nível de organização dos torneios. Vamos fortalecer as nossas categorias profissionais com a finalidade de conquistar mais espaço para o beach tennis do Paraná a nível nacional”, prospecta Gabriel Farah, organizador do Interclubes.



Gabriel compara o Interclubes Paranaense à Copa das Federações de Beach Tennis, evanto nacional realizado anualmente concomitantemente à Semana Guga. “A ideia do Interclubes é fazer uma disputa com atletas convocados pelos clubes participantes, e a gente vai criar um circuito baseado nisso. Foi uma forma que encontramos para criar uma atmosfera que carrega o mesmo formato da Copa das Federações de Beach, torneio no qual o Paraná ficou em 3º no ano passado e em 1º em 2015. A meta é criar o ambiente propício para quando o atleta for jogar o torneio nacional já chegar lá motivado para defender o Estado em tom de igualdade. Criaremos um ciclo para o atleta ir evoluindo até chegar na categoria profissional”, explica.



TORNEIOS DE CLASSES



Somente no primeiro semestre de 2017 o calendário dos torneios de Classes da FPT apresenta 48 competições e premiação total de R$ 76 mil. Destaque para os torneios com grau de pontuação FPT 500 e 1000, que terão premiação mínima de R$ 4 mil por etapa. O primeiro torneio FPT 500 do ano será no dia 26 de janeiro, no Clube Hípico de Maringá.



No primeiro semestre serão apenas três FPT 1000: o First Class ATM, em abril, em Maringá (com premiação de R$ 8 mil), o Interclubes de Classes, em julho, no mesmo local, e a 1ª etapa do Circuito Osmoze 2017, entre 9 e 12 de março, no Santa Mônica, em Curitiba. No primeiro semestre do ano o Osmoze terá 4 etapas. A segunda será em Londrina no mês de abril, a terceira em Maringá no mês seguinte e a quarta em Paranavaí.



Os torneios de Classes contam também com as disputas do Circuito Paranaense de Duplas (4 etapas), do Circuito Municipal de Londrina e do Interclubes Paranaense de Classes, um dos mais importantes torneios por equipes do Estado, programado para acontecer na ATM (Maringá), de 27 a 30 de julho.



Ansioso para que o calendário do tênis paranaense comece logo, o tenista curitibano Jorge Varela não vê a hora de voltar a disputar os torneios. Figurinha carimbada nas competições da FPT, Jorge, atleta do 3 Marias, disse que está querendo até mudar de categoria nesta temporada.



“No ano que passou fiquei em terceiro do ranking da 3MC, mas não participei de todas as etapas. Para este ano quero ver se jogo se jogo a 2MC também, para melhorar a aptidão técnica. Estou treinando, batendo bola com colegas mais fortes que jogam no 3 Marias. Acho que se eu continuar com um pessoal mais técnico vou melhorar cada vez mais, além de manter o cuidado com a parte física e alimentar. Estou com 55 anos e o esporte continua me ajudando muito a superar os percalços do dia a dia. Quando chego no clube esquece de tudo”, pondera Jorge.



TORNEIOS INFANTO



Os torneios infantojuvenis são a porta de entrada do jovem tenista para as possibilidades que a carreira de atleta oportuniza, servindo de trampolim para torneios maiores, por isso não oferecem premiações em dinheiro. Em 2017 a FPT continuará cumprindo o seu papel de fomentar e incentivar o tênis às crianças do Tennis Kids (8 a 11 anos) e para as categorias que vão dos 12 aos 18 anos.



As etapas dos torneios estaduais só começam em fevereiro, com dois FPT Junior Series 500, um na DRTT e outro na DM/Viva, ambos em Curitiba. No dia 23, antes do carnaval, começam as duas primeiras etapas do Interequipes, respectivamente na ECO Tênis, na capital, e na APT de Londrina.



A primeira competição nacional do ano para a categoria infanto já está acontecendo. Em Florianópolis começou a 1ª etapa do Circuito Sul-Brasileiro da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e os paranaenses estrearam com diversas vitórias. Entre eles o jovem Miguel Danelon do Clube Curitibano, londrinense de 16 anos que a partir deste ano vai jogar uma categoria acima da sua (18M).



Segundo Miguel – que acabou de chegar ao Clube – é importante ir bem em todas as competições para melhorar a pontuação no ranking nacional e ter mais chances em torneios de grande expressão. “Comecei bem aqui em Florianópolis e isso gera uma expectativa de ficar bem colocado no ranking brasileiro. Mudei de clube recentemente e está sendo muito bom, estou participando do Sul-Brasileiro e depois vou jogar a seletiva do Correios. Também pretendo disputar alguns ITF dentro e fora do Brasil. Conforme forem aparecendo vejo se tem a possibilidade ou não. Eu voltei a jogar no ano passado e foi um ano muito bom para mim. Neste ano vou jogar o 18M e espero me adaptar bem à nova categoria”, disse o tenista.



A temporada 2017 do Tênis e Beach Tennis promete disputas acirradas no Paraná.